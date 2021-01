Zoutdrempel Nieuwe Sluis moet verdere verzilting Kanaal Gent-Terneuzen tegengaan

Update Niet-essentiële verplaat­sin­gen België verboden tot 1 maart, winkelen over de grens nog beperkt toegestaan

23 januari BRUSSEL - Alle niet-essentiële verplaatsingen in België zijn vanaf woensdag tot 1 maart verboden, wat ook geldt voor grensverkeer. Winkelen over de grens mag in principe niet meer, al zijn er uitzonderingen voor ‘vaste gewoonten’ in de grensregio.