ZorgSaam Terneuzen legt op 20 november het werk neer

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU ’91 riepen vorige maand op om het werk op 20 november neer te leggen. Patiënten die met spoed hulp nodig hebben, worden wel geholpen. De bonden vinden de staking nodig omdat het maar niet lukt om afspraken te maken over de cao van 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto voor 2019 en een salarisverhoging van 4 procent in 2020 en in 2021.

,,Die duizend euro is een sigaar uit eigen doos”, vindt verpleegkundige Mark de Kort, die het actiecomité bij Zorgsaam vertegenwoordigt. ,,Want we moeten de bijdrage aan de zorgverzekering zelf gaan betalen: dat kost zes- à zevenhonderd euro per jaar. Bovendien wordt de cao voor 34 maanden afgesproken, dus die 4 procent valt lager uit als je het per jaar bekijkt. Daarnaast blijft de werkdruk maar stijgen. Iedereen vindt dat ziekenhuismedewerkers zulk belangrijk werk doen, en dat we onmisbaar zijn. Daar moet wat tegenover staan.”