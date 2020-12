ZorgSaam roept op: stel uw bezoek niet uit

Mondkapjes­fa­briek in Assenede draait op volle toeren: ‘wij kunnen er morgen anderhalf miljoen leveren’

30 november ASSENEDE - Veel bedrijven durven hun vingers er niet aan te branden: mondkapjes maken. Het aantal Nederlandse producenten is op twee handen te tellen. Maar in het Belgische Assenede, net over de grens, produceren tientallen Zeeuwen dagelijks duizenden mondmaskers. Het wachten is nu of ze die ook aan de Nederlandse overheid mogen leveren.