ZorgSaam in Terneuzen is niet meer het beste streekziekenhuis

De Stelle in Oostburg krijgt gloednieuw gebouw

6 november OOSTBURG - ZorgSaam-locatie De Stelle in Oostburg heeft een gloednieuw gebouw, over vier à vijf jaar. De locatie is nog niet bekend. Het huidige woonzorgcentrum aan de Veerhoeklaan wordt gerenoveerd waar nodig, zodat het er nog een paar jaar tegenaan kan.