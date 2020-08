ZorgSaam geholpen met ademende hardloopshirts van geschrapte Marathon Zeeuws-Vlaanderen

TERNEUZEN - De organisatie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zat ermee in de maag. Het sportevenement ging half april vanwege de coronacrisis niet door, maar vierhonderd hardloopshirts ‘editie 2020’ voor de deelnemers waren al wel bedrukt. Een deel ervan is geschonken aan ZorgSaam.

Marjan Suij, verpleegkundige op de intensive care-afdeling van ZorgSaam-ziekenhuis De Honte, kwam op het idee. Ze las in een hardloopblad over de sponsoring van ademende hardloopshirts voor ziekenhuismedewerkers die op corona-afdelingen werken in plastic overalls. Bloedheet krijgen ze het daarin. Als ze onder zo’n overall een luchtig hardloopshirt dragen, voelen ze zich veel beter. Ook bij de verpleging van niet-coronapatiënten die in isolatie liggen, komen de shirts van pas.

Mooie bestemming

Van het één is het ander gekomen. Marjan en haar man kennen vrijwilligers bij de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Penningmeester Ferdie de Klerk hapte toe. ,,Wat moeten we anders met zoveel gedateerde shirts? En ZorgSaam is een mooie bestemming.” Het ziekenhuis heeft in totaal 160 hardloopshirts gekregen, blijven er dus 240 over. ,,Andere jaren hadden we er ook wel over, van ingeschreven deelnemers die niet kwamen, die gingen naar kinderen in Afrika om in te sporten. Een aantal van onze vrijwilligers heeft ook interesse.”

Negen euro per stuk kosten de shirts, vertelt Ferdie. Zo heeft de Marathon Zeeuws-Vlaanderen meer ongedekte kosten gemaakt. Het sportevenement zal er niet aan onderdoor gaan. Ferdie: ,,Onze sponsor Logus-De Hoop in Terneuzen is gelukkig bijgesprongen. En we hebben een reservepot opgebouwd, waaruit we kunnen putten.”