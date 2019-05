ZorgSaam ergert zich aan reclamecampagne van ziekenhuis in Knokke

TERNEUZEN - Ziekenhuis AZ Zeno in Knokke heeft zich de woede op de hals gehaald van ZorgSaam door in West-Zeeuws-Vlaanderen huis-aan-huis een reclamefolder te verspreiden.

Het staat AZ Zeno vrij zo’n actie te voeren, stelt ZorgSaam op haar Facebook-pagina, en het staat patiënten vrij voor een ziekenhuis in België te kiezen. De Zeeuws-Vlaamse zorggroep geeft aan zelf ook samen te werken met ziekenhuizen over de grens, waaronder het Universitair Ziekenhuis Gent en St. Jan in Brugge.

Maar, wordt daaraan toegevoegd, er zijn ‘ook ziekenhuizen van mindere kwaliteit’. De vraag is, schrijft ZorgSaam, of patiënten wel beter af zijn door voor Knokke te kiezen. Letterlijk stelt ZorgSaam: ‘Er staat een prachtige gevel, maar is de zorg er ook beter voor de Zeeuws-Vlaming?’

AZ Zeno nam vorig jaar een compleet nieuw ziekenhuis in Knokke in gebruik, op slechts acht kilometer van Sluis. René Smit, bestuursvoorzitter van ZorgSaam, sprak al eerder zijn zorg uit over de in zijn ogen oneerlijke concurrentie vanuit België. Zo vergoeden Nederlandse ziektekostenverzekeraars behandelingen in Belgische ziekenhuizen wel, maar omgekeerd doen Belgische verzekeraars dat in Nederlandse ziekenhuizen niet.

Julie De Waele, woordvoerster van AZ Zeno, laat weten dat de informatiekrant enkel is verspreid om patiënten over de grens op de hoogte te stellen van de mogelijkheden die het ziekenhuis in Knokke biedt. Het is volgens haar zeker niet de bedoeling een concurrentiestrijd uit te lokken. ,,Wij staan altijd open voor samenwerking, maar uiteindelijk beslist de patiënt naar welk ziekenhuis hij of zij gaat", aldus De Waele.