ZorgSaam doet een beroep op iedereen die stopt met werken. ‘Corona treft de zorg hard’

Zeeuwse aanbieders van zorg zetten zich schrap. Want als veel medewerkers uit gaan vallen door coronaklachten, is het leed niet te overzien. Gelukkig is het nog niet zover. Maar de zorginstellingen willen het ook niet zover laten komen. ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen vraagt daarom oud-medewerkers of ze - in geval van nood - tijdelijk kunnen inspringen.