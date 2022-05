Zorgen over het bijzondere interieur van kerk Graauw: het bevindt zich niet ín de kerk

De voormalige Maria ten Hemelopnemingkerk aan de Dorpsstraat sloot in januari 2016. In 2020 kwam het gebouw te koop en in hetzelfde jaar werd het Rijksmonument leeggehaald. Het bisdom en de parochie Heilige Maria Sterre der Zee wilden vochtschade aan het interieur voorkomen: het dak was niet helemaal waterdicht meer en de parochie beschikte zelf niet over de financiën om de kerk op te laten knappen. De inventaris verhuisde naar het bouwdepot van het bisdom Breda. Zonder benodigde vergunning, bleek achteraf.