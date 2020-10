Zorgen over eenzame buurtbewoner? Hulst opent Signaalpunt tegen Eenzaamheid

,,Met het signaalpunt kunnen mensen online zorgen delen, die ze over iemand hebben. Je meldt bijvoorbeeld dat iemand niet meer bij activiteiten is, dat de gordijnen ergens dicht blijven of dat je je een beetje zorgen maakt omdat je de buurvrouw al een paar dagen niet meer hebt gezien. Dat kan ook telefonisch. Een professional onderzoekt die vraag en gaat er vervolgens mee aan de slag. Er gaat iemand vanuit Hulst voor Elkaar langs of er wordt telefonisch contact gezocht. We gaan kijken of we iemand kunnen helpen en leiden daar ook vrijwilligers voor op, waar we nog mensen voor zoeken. Het gaat om luisteren en kijken wat er echt aan de hand is. We zeggen niet: ‘ga maar naar de bingo, dan is je probleem opgelost’.”