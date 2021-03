Zorgen omwonenden terecht, blijkt uit rapport over vuile grond bij Perkpolder: ‘Hier is wel wat fout gegaan’

Om bij het oude veerplein van Perkpolder een nieuw buitendijks natuurgebied te creëren, is in 2015 landinwaarts een nieuwe zeedijk aangelegd. Daarbij is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Door verhitting zijn daar als het goed is schadelijke stoffen uit gehaald, maar bij de in Perkpolder gebruikte grond blijkt dat niet helemaal gelukt. De TGG is wel afgedekt en op een kleilaag gestort die moet voorkomen dat schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen.