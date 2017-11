Zorg verandert, dat is wel wennen

TERNEUZEN - De zorg verandert. Ouderen die in zorgcentrum Bachten Dieke in Terneuzen wonen, moeten sinds kort zelf brood en beleg halen in het restaurant. Als ze dat kunnen én willen. En dat was eerst best wennen.

Een stuk of tien bewoners zit donderdagochtend in het restaurant van Bachten Dieke. Ze hebben allemaal een juten tasje bij zich, met daarop hun kamernummer. In een hoek staat een broodkraam met allerlei soorten brood en beleg.

Paul van Gelder is één van de aanwezigen. De oud-douanemedewerker is geen man die een blad voor zijn mond neemt. Ja, hij kent de klachten over de veranderde broodvoorziening. De broodkar gaat niet meer alle kamers langs. Wie dat kan én wil, haalt voortaan zelf zijn eten bij de broodkraam in het restaurant. Van Gelder: ,,De eerste dagen stond er een file. Iedereen wilde op tijd zijn, om tien uur als de broodkraam opengaat. Dat is voorbij."

Keuze genoeg

,,In het begin was het inderdaad een rommeltje", herkent Christina Herwegh zich in de woorden van Van Gelder, ,,maar het gaat nu goed. Ik ben heel tevreden." Roelie Groenendal en Ria Onstenk-Meerburg vallen haar bij. ,,Er is keuze genoeg", zegt Ria lovend. ,,En", voegt Roelie toe, ,,je komt nog eens van je kamer af."

Het laatste is precies wat ZorgSaam met de veranderde broodvoorziening voor ogen heeft. Machteld Kips, leidinggevende zorg, welzijn en ondersteuning in Bachten Dieke, vertelt er met passie over. ,,Mensen komen hier voor verzorging. Die bieden wij hen, maar ze moeten ook het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Dat ze zoveel mogelijk zelfstandig de dingen kunnen blijven doen die ze thuis gewend waren, zoals naar de bakker gaan."

De broodkraam is elke werkdag geopend van 10.00 tot 11.30 uur. Voor het weekend kunnen de bewoners brood en beleg inslaan en in de koelkast bewaren. Het vraagt wat extra's van bewoners. Ze moeten een stapje extra doen en ontmoeten vaker mede-bewoners. Kips: ,,Het sociale aspect is ook belangrijk."

Weerstand

Een leuk idee, maar, onderkent Jan de Vries, clustermanager langdurige zorg bij ZorgSaam Ouderen- en Thuiszorg, 'elke verandering wekt ook weerstand op'. ,,Zeker bewoners die al langer in Bachten Dieke zijn, hadden er moeite mee. Voor hen is het een hele omslag, maar de tijd dat wij bewoners alles uit handen namen, is al lang voorbij. Dat is iets van de vroegere bejaardentehuizen."

De centrale cliëntenraad van ZorgSaam Ouderen- en Thuiszorg en die van Bachten Dieke zijn ver van tevoren in de verandering gekend. In april is het nieuwe concept aan familie en bewoners gepresenteerd.

Voorzitter Henk Smets van de centrale cliëntenraad is er lovend over en merkt ook dat veel bewoners het toejuichen, omdat ze weer voor vol worden aangezien. Een idee dat daarin past, is dat de voedingscommissie van Bachten Dieke, waarin ook bewoners zitten, gaat meepraten over de samenstelling van de warme maaltijden.

Manden