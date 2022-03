Zonnepark Sas van Gent-Zuid is klaar; laat die 55.000 panelen nu maar lekker ‘shinen’

Je wilt als inwoner van Sas van Gent toch weten wat er in je achtertuin gebeurt, niet waar? Dit is de uitgelezen kans, want verder is het haast onmogelijk om ook maar een glimp op te vangen van het zonnepark, dat in opdracht van Shell is gebouwd op de voormalige vloeivelden van de CSM-suikerfabriek. Het glooiende terrein is door bomen en wallen omsloten, waarmee het in het landschap opgaat. Dat is misschien voor de opbrengst niet altijd ideaal, weet ook locatiemanager Lesther van Vliet.