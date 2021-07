‘Zonder vismijn wordt het hier een dooie boel’

Het garnalenseizoen is net begonnen. De vismijn in Breskens is onderdeel van de Holding Zeeuwse Visveilingen, waarvan de gemeenten Vlissingen voor 65 procent en de gemeente Sluis voor 35 procent aandeelhouder zijn. In Breskens worden de garnalen geveild. De holding wil alle activiteiten in Vlissingen concentreren om het hoofd boven water te kunnen houden. De gemeente Sluis vocht dit besluit vergeefs aan bij de ondernemingskamer in Amsterdam.