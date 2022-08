Zondag viert Hulst carnaval in een zomers jasje tijdens Vestingfeesten

Voor het eerst en meteen voor het laatst wordt het zomercarnaval in de vestingstad gehouden. ,,Dit is een eenmalig evenement, in samenwerking met de Vestingfeesten”, zegt Joost Sarneel. AHC de Vossen bestaat dit jaar 55 jaar en een extra feestje in een toch al feestelijk weekend past perfect in dat jubileumjaar. ,,Zeker met alle coronaperikelen in het achterhoofd.” De laatste paar jaar was carnaval anders dan anders. In 2020 moesten Hulstenaren de optocht missen vanwege een storm en in 2021 was er helemaal geen carnaval. Afgelopen keer kon er gelukkig weer gehost worden, maar zonder de stoet.