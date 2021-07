Zomers mini-evenement in doodlopend straatje in Graauw: Zomertruck strijkt neer

Kijkje in de Ketchupfabriek

Het is de tweede van in totaal zes zomerse zaterdagen, die ook doorgaan als het niet zo zonnig is. ,,We zijn naar de bouwmarkt geweest om zeilen en hebben afdakjes gemaakt. We zijn op alle weertypen voorbereid.” Er zijn streetfood en drankjes te halen en bezoekers kunnen ook kijken hoe de ketchup en tomatensaus worden gemaakt. Er is door de GoodFoodClub een fietstocht samengesteld en de Ketchupfabriek zette zelf een wandelroute uit in de omgeving van Graauw. De Zomertruck is nog op zaterdagen 7 en 21 augustus en 4 en 18 september geopend, van 12.00 tot 18.00 uur.