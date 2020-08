Zomerbazarke voor de Delta Ride in verzengend heet Terneuzen, opbrengst voorlopig geheim

Tot in september

De temperatuur is niet naar om dat soort spullen te kopen, maar er is meer, veel boeken over Terneuzen bijvoorbeeld. Die lopen goed. ,,En we hebben ook van alles gekregen voor de volgende zomerbazarkes komende zaterdagen tot in september", vertelt André na afloop.

De verzengende hitte, die zeker voelbaar is in de nogal stenige Bomenbuurt, heeft het actie-echtpaar doen besluiten zaterdag eerder te stoppen. Een wijs besluit. André: ,,In de voormiddag was het leuk druk, in de middag was het ronduit stil, maar we zijn heel tevreden.” En de opbrengst? André lacht geheimzinnig. ,,Als we alle zomerbazarkes en andere acties achter de rug hebben, komen we daarmee, bij de Delta Ride volgend jaar.” Die is gepland op zaterdag 12 juni.