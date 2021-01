Zoektocht naar Ichelle (29) uit Oostburg opnieuw zonder resultaat

Zoekhondenorganisatie Signi die al twee weekenden eerder naar Oostburg kwam, heeft actief gespeurd, evenals een aantal vrijwilligers, laat woordvoerder Lars Wälder namens de familie weten. Helaas is er, stelt hij, geen spoor aangetroffen van Ichelle. Wat er verder gaat gebeuren, kan Wälder niet zeggen. De politie is nog volop met de verdwijning bezig.

Ichelle heeft een eigen winkel in Oostburg, Pins & Needles, waar ze kleding maakt en herstelt. Na een bezoek aan een familielid 14 december is 16 december voor het laatst sms-contact met haar geweest, met haar moeder en één van haar beste vriendinnen.

Oproep

Familie heeft dit weekend nog een oproep gedaan via Facebook: Heeft u op welke manier dan ook nog contact met Ichelle gehad, heeft u haar gezien of heeft u echt informatie over haar verdwijning? Dan willen wij u verzoeken contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0800- 6070 onder vermelding van zaaknummer 2020335073 of via e-mailadres tips.ichellevandevelde@gmail.com.