Zoektocht naar de nieuwe Jan Lonink is begonnen

TERNEUZEN - Wie burgemeester van de grootste gemeente van Zeeland wil worden, heeft nog ruim drie weken de tijd om te solliciteren. Donderdagavond is de procedure in gang gezet met het vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van Terneuzen.

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni maakte burgemeester Lonink (69) bekend dat hij op 1 mei volgend jaar stopt als burgemeester. Lonink is dan bijna zeventig, de maximale leeftijd voor burgemeesters. Hij hield het bijna achttien jaar vol als eerste burger van Terneuzen.

Op 2 november wordt de vacature officieel opengesteld, wanneer deze in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Kandidaten hebben vervolgens drie weken de tijd om te reageren. De profielschets werd donderdagavond vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens gaat de vertrouwenscommissie er mee aan de slag.

Genootschap

Met de gebruikelijke steekwoorden: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig, neemt Terneuzen in de profielschets de basisvoorwaarden van het Genootschap van Burgemeesters over. Daarnaast heeft Terneuzen ook eigen wensen. Loninks opvolger wordt de burgemeester van de grootste gemeente van Zeeland en van hem of haar wordt in de profielschets een leidende rol verwacht in regionale en grensoverschrijdende samenwerking.

,,Binnen de verschillende collectieve overlegorganen is onze burgemeester, als ambassadeur van onze gemeente, invloedrijk en onderhoudt hij goede contacten met samenwerkingspartners, zoals Provincie Zeeland, Overlegorgaan Zeeuwse Overheden (OZO), EconomicBoard, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, Den Haag en EU.”

Daarnaast wordt ook van de nieuwe burgemeester verwacht dat hij, in navolging van Lonink warme contacten onderhoud met de Vlaamse buren. Prima Engels spreken is een must, de Franse taal machtig zijn is een pré.

Kopie

Om te achterhalen wat voor burgemeester de Terneuzenaren zelf willen als opvolger van Lonink, werd er medio september een enquête gehouden. Deze leverde 866 reacties op. Mensen werd onder meer gevraagd de zin ‘De ideale burgemeester van Terneuzen is...:’ af te maken. De meestvoorkomende wens in de gemeente met dertien kernen is dat de nieuwe burgemeester er eentje is voor iedereen in de gemeente Terneuzen. Maar opvallend veel mensen maakten de zin af met ‘is een kopie van Jan Lonink’.

De politieke kleur doet er niet toe voor Terneuzen. De nieuwe burgemeester hoeft niet lid te zijn van een politieke partij. Veel belangrijker vinden de mensen dat hij of zij zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar is, dat het een verbindend persoon is die boven de partijen staat.