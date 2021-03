Zoekactie naar vermissing op Westerschelde levert niks op, ‘mogelijk is zeehond voor een kitesurfer aangezien’

Vogelkijk­hut bij Groote Kreek Oostburg vernield, ‘hier word ik niet vrolijk van’

29 maart OOSTBURG - Vandalen hebben huisgehouden in de vogelkijkhut van Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL aan het Groote Gat in Oostburg. De complete houten achterkant is eruit geschopt. ,,Geen plank is meer heel", vertelt Fred Schenk, HZL-districtshoofd zuid. ,,Ik word hier niet vrolijk van.”