Zoekactie naar Herman Ploegstra in tuin hotel Evert de C. levert niets op

Maandag is de eigenaar van het hotel aan de Landpoortstraat in IJzendijke, de in België veroordeelde Evert de C., als getuige gehoord in deze zaak. Hij zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor betrokkenheid bij de geruchtmakende Kasteelmoord. Het hoger beroep in die zaak loopt momenteel.