Zo ziet de Nieuwe Sluis bij Terneuzen er nu uit

Op zolder en in kasten moeten nog oorlogsfoto’s liggen; werkgroep bevrijding 1944 is er benieuwd naar

15:34 AXEL - Foto’s maken in de Tweede Wereldoorlog was levensgevaarlijk. Veel zijn er in de loop der tijd ook verdwenen. Toch moeten volgens de Axelse werkgroep bevrijding 1944 nog aardig wat foto’s her en der in privébezit zijn. Een recente oproep leverde direct resultaat op.