Zo vierde Zeeuws-Vlaanderen zaterdag carnaval!

Het publiek van de stoeten en de carnavalvierders zelf bleven door een beetje miezerregen niet thuis zitten. Opwarmen kon tussendoor en na de optochten in de cafés, daar was het immers lekker warm. De wagenbouwers konden na maanden druk timmeren en plakken weer uitpakken en de vele loopgroepen staken elkaar de loef af met hun kostuums en originaliteit. Het publiek van de optochten werd overladen met snoep. Op de eerste officiële dag van carnaval was het als vanouds weer één grote modeshow. De outfits nog fris, de geest ook. Dat zal over een paar dagen wel anders zijn! Alaaf!

Sint Jansteen

In het Rattenrijk stonden weer honderden mensen langs de route. De tap was donderdag al getest (hij deed het) en ja, er ging echt een kameel van meters hoog door de straten. Dat zag iedereen, dat kwam niet door het bier.

Volledig scherm De Slippers uit Sint Jansteen zorgden voor Oosterse taferelen. © Camile Schelstraete

Volledig scherm Op 't Steen hield het leger de boel goed in de gaten. © Camile Schelstraete

Volledig scherm Kleurrijk publiek op het Martje van Wardje in Rattenrijk Steen. © Camile Schelstraete

Vogelwaarde

In Vogelpiekland lieten ze zich ook inspireren door het Oosten en ook door oorden van nog veel verder weg. In totaal deden tien wagens en twintig loopgroepen mee.

Volledig scherm Knappe dames uit Duizend en een Nacht trotseerden de miezer. © Camile Schelstraete

Volledig scherm Marsvrouwtjes zoeken gezelschap voor de reis naar hun planeet. © Camile Schelstraete

Graauw

Het Djerkenland kan het alle kanten opgaan... Of je wordt als koning ingehaald in het dorp, of juist niet. Vijf wagens togen mee in de stoet, een aantal gemaakt door jonge Djerken. Prins Lu van Djerkenland ziet de toekomst zonnig in.

Volledig scherm Over de rode loper! © Camile Schelstraete

Volledig scherm Ze naaien je in Graauw net zo makkelijk een oor aan. © Camile Schelstraete

Volledig scherm En de jeugd gaat als een raket (naar de maan?) © Camile Schelstraete

Clinge

Carnaval is vaak horen zien en zwijgen. Ook op de Cling.

Volledig scherm Niks te zien of..... toch wel? © Camile Schelstraete

Volledig scherm De Meelzakken brachten een ode aan de Flower Power tijd. © Camile Schelstraete

Volledig scherm Shhhh....!! Pantomime © Camile Schelstraete

Aardenburg

In 't Uulehat stond het 44-jarig jubileum van het plaatselijke carnaval centraal en veel wagens en loopgroepen speelden daar op in. Ook werden als vanouds veel woordgrapjes uitgebeeld.

Volledig scherm Met de haren letterlijk op de stoel, zit je haar wel goed ja! © Boaz Timmermans

Volledig scherm Girrrrrrrrrrrl Powerrrrrrrrrr!! © Boaz Timmermans

Volledig scherm Na zo lang opgesloten zitten, werd het toch wel eens tijd om uit die kast te komen. © Boaz Timmermans

Westdorpe

In het Koeterdurp krijgt de jeugd carnaval met de paplepel ingegoten. Veel kinderen in de stoet, die bol stond van de magie.

Volledig scherm Een niet zo heilige processie door de straten van Westdorpe. © Boaz Timmermans

Volledig scherm De Raad van Elf 11 samen met de jeugdraad. © Boaz Timmermans

Volledig scherm Rechtstreeks uit Zweinstein! Hermelien Griffel en Harry Potter. © Boaz Timmermans

Koewacht

De stoet in Koewacht is niet groot, maar de deelnemers maken dat ruimschoots goed aan enthousiasme! We weten nu dat Heel Koewacht Bakt en dat uit de twee wagens geen winnaar gekozen kon worden, dus wonnen ze gewoon allebei!

Volledig scherm Daor ejje ze weer.... Alle weersomstandigheden kwamen voorbij! © Sheila van Doorsselaer

Volledig scherm File in Koewacht! Van botsautootjes. © Sheila van Doorsselaer

Volledig scherm Heel Koewacht Bakt en Finn Messemaker is een cupcake. © Sheila van Doorsselaer

Sluiskil

De Zwartsnuvers in Sluuskille zien het deze dagen helemaal niet somber in. Al gingen ze zaterdag in de stoet wel het schip in.

Volledig scherm De Boer'n verruilden zaterdag het land voor het ruime sop © Boaz Timmermans

Volledig scherm Een stelletje takkenwijven... © Boaz Timmermans

Volledig scherm De Jonges: zoete cupcakejes en ouwe taarten. © Boaz Timmermans

Philippine

Als de R in de maand zit, staat heel Philippine in het teken van de mossel, maar in maarrrrrt roert carrrrrnaval zijn staarrrrt.

Volledig scherm De Sloebers met hun Nikkelen Nelis © Boaz Timmermans

Volledig scherm Vuilnisman, kunnen deze Feestneuzen ook mee?? © Boaz Timmermans