'Zo, is dát even een zwemtalent'

Quote Zeker in Zeeland moet je toch echt kunnen zwemmen Sportdocente Mireille Defoer Het zwembad van De Vliegende Vaart is even te klein. Badmeester Dirk de Braal ziet het vanaf de tribune met zichtbaar genoegen aan. ,,Vaak zijn zulke gasten zo overmoedig als ze voor het eerst vrij komen zwemmen", weet hij uit ervaring. ,,Van de hoge springen durven ze wel, maar verder alleen een beetje borstcrawl."



Het is precies waarom sportdocente Mireille Defoer van De Rede vier jaar geleden met zwemlessen voor anderstalige leerlingen begon. ,,De meesten hebben nog nooit een zwembad van binnen gezien", vertelt ze. ,,Sommigen durven er eerst zelfs niet in. Maar zeker in Zeeland moet je toch echt kunnen zwemmen."

Speciale dag

Het is donderdag een speciale dag met negen kandidaten voor zwemdiploma A. Niet eerder heeft Mireille zo'n grote groep bij elkaar gehad. Vooraf zijn ze zenuwachtig. Luis Zatarain Moreno (17), oorspronkelijk uit Mexico, blijft zelfs op de tribune zitten. Hij wordt erbij geroepen. Examinator Robin Nagelkerke zal later over hem zeggen. ,,Zo, dat is even een zwemtalent!" Mireille noteert het. ,,Daar gaan we wat mee doen."

De anderstalige leerlingen bij De Rede krijgen vooral les in Nederlands, de basis voor hun toekomst. Het is te merken. Yonas Berhane (14) uit Eritrea is een jaar in Nederland en spreekt al een aardig woordje mee.

,,Niet zo moeilijk", zegt hij stoer over het afzwemmen. Mustafa Marawi (15) uit Syrië is acht maanden in Nederland. Hij vertelt uit de havenstad Latakia te komen. ,,Maar ik ging maar één keer per jaar naar zee."

Voorbeeld

Het enige meisje, Milana Bychyk (12) uit Oekraïne, heeft wel eens een zwembad van binnen gezien, maar niet veel meer dan dat. Met het A-diploma in de hand zegt ze door te willen voor B, C én D. Haar moeder is haar voorbeeld. ,,Die kan goed zwemmen!"