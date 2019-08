Zo gaat de Kop van de Noordstraat Terneuzen eruit zien

Zeker een kwart eeuw is over een nieuwe invulling van de zuidelijke entree van het centrum van Terneuzen gesoebat. Miljoenen euro's zijn erin gestoken, met name door de gemeente Terneuzen. Sloop van verouderde panden, waaronder café-restaurant La Belle Vue, vond al in 2012 plaats, vier jaar later gevolgd door gebouwen die eerder in gebruik waren bij onder meer woonwinkel Naeye-Verstraten.

Start verkoop

Nu is het dan zo ver. Aannemingsbedrijf Van der Poel en Vermeulen Makelaardij, samen Ontwikkelcombinatie Kop van de Noordstraat, houden zaterdag 7 september van 10.00 tot 12.00 uur in restaurant La Vie aan de Scheldekade 65 de eerste open dag. Ze hebben in de tussentijd niet stilgezeten. Mensen die eerder interesse toonden, zijn aangeschreven.

Volledig scherm Bouwlocatie Kop van de Noordstraat bij de zuidelijke entree van de Terneuzense binnenstad. © Harmen Van Der Werf

Van de 26 appartementen die aan de zuidkant van de Kop van de Noordstraat komen, zijn er vijf verkocht en op negen stuks rust een optie. Blijven er nog twaalf over, in de prijsklasse 529.900 tot 263.900 euro. De appartementen worden terrasgewijs opgebouwd in de vorm van een oud zeilschip, vandaar de naam De Kampanje. Een nieuwe bibliotheek en horeca komen op de begane grond.