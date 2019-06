ZLTO Sluis wil vossen gericht kunnen bestrijden

Scheidend wethouder Sluis: Kleine groep onderne­mers probeert in stad Sluis de dienst uit te maken

11:48 SLUIS - Ze zou de boel eens flink opschudden in het gemeentehuis van Sluis, dacht wethouder Chris van de Vijver (64) bij haar aantreden in 2014. Bij haar zelfgekozen afscheid - ‘de energie is op’ - moest ze donderdagavond bekennen dat dit niet is gelukt.