Zingen en dansen in de groenstrook voor oma Anna die honderd kaarsjes uitblaast

video Bankdruk­ker Victor Roegiers haalt paar duizend euro op voor kroegen

17 januari SAS VAN GENT - Victor Roegiers wilde zoveel mogelijk geld inzamelen voor de kroegen in Sas van Gent door 25.000 kg te bankdrukken. Hij ging zaterdagmiddag aan de slag in café Bottles Next Door. Aan het eind van de middag had hij al bijna 5000 euro opgehaald.