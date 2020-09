Zij gaan altijd, al hun hele leven lang. En balen als een stekker dat carnaval niet doorgaat

Te weinig kaartjes verkocht: Culitruck Drive-in Sas van Gent op de valreep afgelast

17:13 SAS VAN GENT - Wegens een tegenvallende kaartverkoop is Culitruck, the Drive-In Edition, op de valreep afgelast. Wie al kaarten had besteld voor de openluchtbioscoop met culinaire snacks komend weekeinde in Sas van Gent, krijgt zijn geld terug.