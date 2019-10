Ziekenhuispersoneel ZorgSaam beraadt zich op acties: ‘animo voor staking is groot’

Momenten uit het Zeeuws-Vlaam­se boerenle­ven gevangen in rood en blauw

16:08 OOSTBURG - Twee jonge Zeeuws-Vlaamse boerenzonen spelen in een hoofdrol in de korte film Boeren broeders van Jules Mathôt. Deze gaat zondag in het Ledeltheater in Oostburg in première op het internationale filmfestival Tegenstroom.