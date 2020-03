Ziekenhuis ZorgSaam bewaart mondkapjes; niet ondenkbaar dat ze hergebruikt moeten worden

Coronavi­rus bezorgt Sas van Gent primeur, voor het eerst in 64 jaar geen carnavals­op­tocht

12 maart SAS VAN GENT - Ze hadden er nog wel zo’n zin in, in Sas van Gent. De carnavalsoptocht die zondag 23 februari vanwege de harde wind was afgeblazen, zou zaterdag dan toch doorgaan, maar helaas, het coronavirus gooit roet in het eten.