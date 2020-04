Ziekenhuis Terneuzen plaatst coronapatiënten over om druk op zorg te verminderen

Tolheffing blijft: slechte bereikbaar­heid Zeeuws-Vlaanderen is in coronatijd juist goed

16:39 MIDDELBURG - Tenzij de Veiligheidsregio Zeeland vanwege de openbare orde of veiligheid anders beslist, blijft de tol in de Westerscheldetunnel ook in tijden van corona gehandhaafd. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van 50 Plus.