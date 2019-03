Ziekenhuis Terneuzen één van de weinige met gratis parkeren

Uit onderzoek van besparingsplatform Kortingscode.nl blijkt dat de prijzen van parkeerkosten bij ziekenhuizen gemiddeld zijn gestegen. Zeeland kwam, samen met Drenthe en Groningen, het voordeligste uit de test. Het ZorgSaam ziekenhuis Terneuzen is het enige ziekenhuis in Zeeland zonder parkeertarieven. De ADRZ-ziekenhuizen in Vlissingen en Goes zijn wel voordelig met parkeertarieven van 1 euro per uur. In Vlissingen is een dagkaart echter 4 euro, in Goes 5 euro.