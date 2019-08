Ziekenhuis Knokke: ZorgSaam kiest niet voor belang Zeeuwse patiënt

ZorgSaam en AZ Zeno hebben al jarenlang een moeizame relatie. Het botste al meerdere keren tussen beide organisaties. ZorgSaam verweet het ziekenhuis in Knokke al een paar keer met name West-Zeeuws-Vlaamse patiënten te willen wegkapen en sprak van ‘oneerlijke concurrentie’, doordat Nederlandse zorgverzekeraars behandelingen in Vlaanderen vaak wel vergoeden, maar Belgische verzekeraars andersom veel moeilijker doen. AZ Zeno liet steeds doorschemeren de Zeeuws-Vlaamse reacties maar overdreven te vinden en wees steevast op de vrije keuzemogelijkheden van patiënten. Van een concurrentiestrijd is geen sprake, benadrukten ze in Knokke steeds.