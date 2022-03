Zeventien nieuwe gastheren én een culinaire wandelroute door Terneuzen

Ondernemers krijgen vaak vragen van recreanten over de geschiedenis van het gebied. Meer dan eens moeten ze antwoorden schuldig blijven. De cursus ‘Gastheer van het Landschap’ helpt hen daarbij. Zo kunnen ze bezoekers onder meer iets vertellen over de Staats-Spaanse Linies. Gastheer van het Landschap is een landelijk programma van IVN Natuureducatie. Dinsdag krijgen de zeventien ter afronding een certificaat uitgereikt door wethouder Jack Begijn.

Daarna mogen ze meteen aan de bak met een try-out van de nieuwe culinaire wandeltocht 'Waar(w)eetje’. Dat is een wandelroute door de havenstad die is bedacht door reclamebureau Recht door Zee, het Portaal van Vlaanderen, het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen en de lokale horeca. Tijdens de wandeling lossen de deelnemers puzzels met wetenswaardigheden over de gemeente op. De oplossing van de puzzel leidt steeds naar de volgende stop. De wandelroute is vanaf april te boeken via het Toeristisch Informatiepunt Terneuzen.