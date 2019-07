Zevende Zeeuwse Rembrandt

De organisatie van de expositie meldde aanvankelijk dat er zes deelnemers uit Zeeland worden geëxposeerd. Hun namen en werken werden vorige week gepubliceerd. Piet Pollet was niet in de lijst opgenomen. Hij is dus nummer zeven. Als leraar is hij verbonden aan de Akademie voor Schone Kunsten in Eeklo. Gent is zijn geboorteplaats (1961), hij woonde er tot 2011. Sindsdien woont hij met zijn vrouw in Westdorpe.