Zeven aanhoudingen in Heikant voor transport van bijna honderd kilo ‘natte’ hennep

Diensthond Barry

Om de drie mannen terug te vinden werd diensthond Barry ingezet. De agenten vonden vrij snel de 26-jarige man uit Heikant in een tuin. De diensthond vond vervolgens een 28-jarige man uit Vlissingen die zich had verstopt in de bosschages. De man werd gebeten en kreeg daarom een tetanusprik. In de woning van de man uit Heikant vonden de agenten nog een zak met hennepkruim en een 26-jarige man uit Domburg. De politie onderzoekt of hij de derde man in de bestelwagen was.