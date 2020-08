Zestig jaar Hougkoeling, ‘nieuwe dingen ontwikkelen, dat is het mooiste’

Scaldis Festival dit jaar in compacte vorm, maar intenser dan ooit

17 augustus Na de vele afzeggingen van concerten en maanden musiceren zonder publiek is de honger om op te treden groot bij musici. Mathieu van Bellen zag de zevende editie van zijn Scaldis Festival in rook opgaan, maar wil toch, nu enkele versoepelingen doorgevoerd worden in de huidige coronacrisis, een Scaldis Festival verzorgen. Het wordt een festival in compacte vorm, maar intenser dan ooit.