Zestien nieuwe tips in zaak Herman Ploegstra

Politie deelt boetes uit aan hardrij­ders Sint Jansteen

18:00 SINT JANSTEEN - Aan de Polderstraat in de buurt van Sint Jansteen en Hulst zijn vanochtend tussen 07.00 en 08.00 uur vier bekeuringen uitgeschreven aan hardrijders. De gemeten snelheden lagen tussen de 88 en 97 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan. Er werden in totaal 50 voertuigen gecontroleerd met de lasersnelheidsmeter.