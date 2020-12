Zesgangen-thuismenu voor een prikkie: De Kreek in Terneuzen biedt het met kerst

‘Warmste buurt van Stekene’ straalt weer licht en hoop uit

17 december STEKENE - Lichtjes in donkere tijden. Voor veel mensen in deze coronatijd zijn dit tekenen van warmte en vooral hoop. De wijk Kiekenhaag in Stekene geeft bezoekers al 20 jaar een goed gevoel met voortuinen vol verlichte kerststallen.