Zes weken cel voor vrouw die vriend met mes stak

Tegen de vrouw was voor een poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel 125 dagen cel, waarvan dertig dagen voorwaardelijk, toezicht door de reclassering en eventueel opname in een kliniek geëist. De vrouw woonde destijds in Terneuzen en als haar partner had gedronken ontstond er ruzie. Dus ook die 27ste december.

Haar vriend ging haar te lijf en om zich te verdedigen pakte ze het kartelmes dat voor haar op tafel lag en stak hem daarmee in zijn been en arm. In tegenstelling tot de officier van justitie, die meende dat er sprake was geweest van zwaar lichamelijk letsel, vond de rechtbank dat niet bewezen, omdat er te weinig bekend was over de aard van de wond. Haar vriend wist niets van een armwond en de wond op zijn been kon ook zijn veroorzaakt doordat hij ergens over was gestruikeld. Daarnaast waren de GGD, de politie en de ambulance ook niet eensgezind over de aard van de wond. De relatie tussen B. en haar vriend is inmiddels verbroken.