Zes weken bibberen voor KiKa: Lynn deed het samen met haar schoolgenootjes

De lesdag op basisschool Schuttershoek in IJzendijke is klaar en alle leerlingen komen naar buiten gerend. Een paar kinderen vallen op: ze dragen een korte broek. Terwijl het écht ijzig koud is: de thermometer geeft vier graden aan maar de gevoelstemperatuur lijkt zowat rond het vriespunt te zitten. De leerlingen lijken er helemaal geen last van te hebben. Terwijl ouders, die hun kroost opwachten, staan te bibberen in lange broeken en warme winterjassen. De leerlingen liepen de afgelopen zes weken niet zomaar met blote benen. De reden is de ‘blote knieën challenge’ van Lynn de Putter (11) uit Driewegen.