Zes medewerkers van vakantiepark in Breskens plunderen vakantiehuisje

Naakt, doodgescho­ten, gedumpt: na 174 tips is ‘de vrouw in Westdorpe’ nog altijd een lichaam zonder naam

8:37 WESTDORPE - Naakt werd ze eind juni gevonden, door een passerende boer, in een weiland aan de Anthoniekade in Westdorpe. De vrouw was doodgeschoten, heeft de politie inmiddels bekendgemaakt. Bijna zeven weken en 174 tips verder is nog altijd de vraag: wie is de vrouw die dinsdag wordt begraven zonder familie of bekenden om afscheid te nemen?