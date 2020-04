Zes jongeren in Terneuzen beboet voor negeren coronamaatregelen

Kopers appartemen­ten Pattist­park Terneuzen moeten nog langer geduld hebben

9 april TERNEUZEN - Kopers van appartementen in het Pattistpark in Terneuzen, op de plek van het vroegere verpleeghuis Ter Schorre aan de Westerschelde, moeten nog langer geduld hebben. De behandeling van een bezwaarschrift tegen de bouw is uitgesteld tot het derde of vierde kwartaal van dit jaar.