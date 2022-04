Zelfs de fietsenstalling ziet er nog hetzelfde uit voor oud-leerlingen De Nobelhorst

Eindelijk is het gelukt, zegt medeorganisator Tiny Strijdonk. ,,Deze bijeenkomst stond gepland voor april 2020. Toen gooide corona roet in het eten. Het jaar daarop hetzelfde verhaaltje. Nu geldt dus zeker de uitspraak: driemaal is scheepsrecht.” De hoogste dubbelklas van de Nobelhorst telde toentertijd 72 leerlingen. De verdeling jongens-meisjes was zo’n beetje evenredig. Zaterdag stonden ze, net als vroeger, twee aan twee in de rij. Meester Bert Everaard klingelt met de bel. Zo stappen de reünisten hun lagere school binnen.