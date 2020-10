Zelf op de veilingvloer meebieden: Handel en Wandel in Hulst breidt fors uit

Eens een Zeeuw ‘Als schrijf­tolk typ ik wel drie keer zo snel als op een standaard toetsen­bord’

7 oktober Sharita van der Meulen (31) mist in het Brabantse land vooral de Zeeuwse bolus. ,,Die kan toch niemand zo maken als Zeeuwen. Wat ik ook wel mis is het strand en scouting en heel wat vrienden.” Ze groeide op in Oostburg en woont nu met haar vriend Rosco, dochter Eoralinde (2) en hond Roest in Dinteloord.