Zelf cider maken? Appeltje eitje!

De schoonheid van Sluiskil zit niet in de lucht, maar in de verhalen

1 oktober SLUISKIL - Sluiskil is niet schoon en zal dat ook wel nooit helemaal worden. Maar tóch heeft het schoonheid zat. Die zit in talloze verhalen. Over de Cokesfabriek, over de brug en de pont, over de Sluiskiltunnel en over het Elisabethziekenhuis. De schoonheid komt uit de monden van de vrijwilligers van Museum Sluiskil, die apetrots zijn op hun nieuwe aanbouw voor twee iconen van het dorp: een ambulance en een brandweerwagen uit de jaren vijftig.