Zeldzame vleermuis voelt zich thuis in Groede

De kerk was na tien jaar toe aan renovatie. Tijdens de werken kwam aan het licht dat een of meerdere bruine grootoorvleermuizen zich op de zolder genesteld hadden. ,,Dat was best spannend", geeft voorzitter Thijs Soeting van de stichting Grote Kerk Groede toe. Omdat het beestje beschermd is, mocht de restauratie alleen verder gaan als de vleermuis geen last zou ondervinden.