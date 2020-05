Zeldzaam én heel schattig: koe krijgt drieling in Terhole

video Lisanne heeft geen corona, maar mensen denken van wel: ‘Ze vroegen me: waarom ben jij op straat?’

18:20 TERNEUZEN - Drie vormen van reuma, flinke hooikoorts... Lisanne Blom uit Terneuzen heeft het niet getroffen. Dat is al rot genoeg. Maar in coronatijd is het nog vervelender. Veel mensen zijn bang dat Lisanne het virus onder de leden heeft en mijden haar. ,,Een man zei: pas op voor die mevrouw, want zij is ziek.”