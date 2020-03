Zelden was de grens zo potdicht, nog slechts zo'n vijftien overgangen ‘open’

Industrie draait op minimale bezetting, klap voor uitzend­krach­ten het grootst

14:41 TERNEUZEN - Grote industriële bedrijven als Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil draaien vanwege de coronacrisis op een minimale bezetting. Aannemers die voor deze ondernemingen werken, voelen dit als eerste en dan vooral de uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.