Zeeuwse studenten die stageplek zoeken kunnen zich binnenkort ook via de Grensmatch-app aanbieden

Eures, het Europese portaal voor arbeid over de grens, en Den Doelder Recruitment in Kloosterzande ontwikkelden twee jaar geleden samen een app die het werkgevers in de grensstreek makkelijker maakt om naar personeel te speuren. Die app wordt nu uitgebreid met stagewensen van studenten, zegt directeur Minouche den Doelder van de gelijknamige personeelsleverancier. ,,Mbo-school Scalda is er enthousiast over. Volgende week praten we er verder over met de school. Wat ons betreft gaan zoveel mogelijk studenten hun profiel in de app plaatsen.”