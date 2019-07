Zeeuwse scouts op World Jamboree in Amerika: ‘De opening was echt indrukwekkend’

Afgelopen maandag kwamen ze aan op het kamp. Sindsdien hebben ze al veel activiteiten gedaan. Zo zijn ze woensdag naar Mount Jack geweest. ,,Daar heeft de groep verschillende oude Amerikaanse activiteiten gedaan”, zegt Brent, begeleider van de groep. De sfeer is volgens hem erg goed. ,,Het is leuk om te zien dat iedereen wel met elkaar omgaat”, zegt hij. ,,Er zijn geen vaste groepjes.”

De opening was indrukwekkend volgens Sam. Alles veertigduizend scouts uit de hele wereld kwamen daar samen. ,,Dat was echt gaaf om te zien”, zegt hij. ,,Alle landen werden opgenoemd. Ieder land sprong op bij het opnoemen van de naam. Ook speelden er allemaal bandjes en werd veel uitgelegd over de Jamboree.”

Ze hebben het erg naar hun zin. ,,Dit was zeker wat ik ervan verwacht had”, zegt Gedinne. ,,Ik heb echt al veel andere scouts ontmoet. Het was ook leuk dat ze allemaal wel iets wilden ruilen. Ik heb veel spullen verzameld van andere kampen.” Waar ze vooral tegenop zag, was het vele lopen. Dat bleek toch wel mee te vallen. ,,Het is goed te doen, totdat we de berg opliepen”, zegt Gedinne. Dat viel haar toch wat tegen.